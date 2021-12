Nie znalazła szczęścia w pałacu Stanisława, czy znajdzie je gdzie indziej? Roksana z 8. edycji "Rolnik szuka żony" została w ostatnią niedzielę odprawiona wraz z pozostałymi kandydatkami z domu jednego z najbardziej kontrowersyjnych rolników tej edycji. I jako jedyna uroniła z tego powodu łzę. Teraz pokazuje jednak w swoich mediach społecznościowych innego kandydata - Adama od Kamili. I komplementuje go publicznie. Zobaczcie! Zobacz także: "Rolnik szuka żony 8": Teresa wbija szpilę Stanisławowi?! Pokazała wymowne zdjęcie... Roksana od Stanisława pokazała zdjęcie Adama od Kamili Roksana, wraz z Teresą i Aleksandrą spędziły kilka dni w pałacu u Stanisława. W 8. edycji "Rolnik szuka żony" oglądaliśmy "męki" całej czwórki, czego najlepszym chyba zobrazowaniem był grill uczestnika z dziewczynami, porównywany przez niektórych do stypy. W wyemitowanym w ostatnią niedzielę odcinku potwierdziło się to, co wielu przypuszczało od dawna - 26-latek z miejscowości Złotniki Wielkie nie wybrał żadnej z dziewcząt i wszystkie odesłał do domu . - Dziewczyny. Bardzo Wam dziękuję za to, że napisałyście, że przyjechałyście. Uważam, że lepszej trójki nie mogłem wybrać. Myślę, że bardzo się polubiliśmy i fajnie spędziliśmy czas. Naprawdę mam wrażenie, że bardzo dobrze Was poznałem, jednak zabrakło mi czegoś, co zadziałoby się w sercu. I proponuję, żebyśmy zostali przyjaciółmi po programie - powiedział Stanisław. Same panie chyba spodziewały się takiego rozwoju wypadków. Bardziej emocjonalnie zareagowała jedynie Roksana, która po oświadczeniu Stanisława nie mogła powstrzymać łez. Jak wynika z tego, co zamieszcza w mediach społecznościowych, Roksana - podobnie jak miliony widzów w Polsce - niedzielny wieczór...