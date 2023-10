Widzowie "Rolnik szuka żony" nie ukrywają, że Klaudia i Valentyn z 9. edycji show są ich prawdziwymi ulubieńcami. Fani często podkreślają naturalność pary i fakt, że widać prawdziwe uczucie między nimi. Kolejnym dowodem na to, że zakochanych łączy silna więź jest nowe ujęcie Klaudii - rolniczka pokazała swój sposób na wywołanie uśmiechu na twarzy ukochanego.

Klaudia z "Rolnik szuka żony" dba o Valentyna

Widzowie poznali Klaudię w 9. edycji "Rolnik szuka żony", a gdy charyzmatyczna rolniczka stworzyła parę z Valentynem, zakochani zyskali jeszcze większą sympatię fanów, którzy często podkreślają, jak bardzo cenią sobie ich naturalność i spontaniczność. Niedawno Klaudia i Valentyn bawili się na weselu Ady i Michała, którzy wzięli udział w tej samej edycji show.

Teraz fani spekulują na temat ślubu Klaudii i Valentyna, którzy, jak do tej pory, nie poruszyli wprost tego tematu. Wygląda na to, że ich sposobem na wyrażanie uczuć są małe gesty: teraz Klaudia pokazała na Instagramie, co robi, by rozpieszczać swojego wybranka!

- Nie śpię, bo piekę chałki dla @krukhinets po siłowni - napisała na Instagramie Klaudia z "Rolnik szuka żony".

Wygląda na to, że rolniczka naprawdę dba o potrzeby swojego ukochanego! O tym, że para świetnie się dogaduje, Klaudia z "Rolnik szuka żony" mówiła na początku roku, po tym, jak Valentyn przeprowadził się do jej gospodarstwa na Podlasiu.

- Valentynek jest u mnie i odnajduje się super, nie czuje się skrępowany. Jak jadę do pracy, bo pracuję też w sklepie, nie tylko na gospodarstwie, to on zostaje sam i wie co i jak. Chętnie pomaga. Byłam sceptycznie nastawiona do mieszkania razem, ale jak już zamieszkaliśmy, to mam taką swobodę, taki luz - przyznała Klaudia z "Rolnik szuka żony" dla "Pomponika".

Niedawno Klaudia i Valentyn z "Rolnik szuka żony" świętowali pierwszą rocznicę związku, a z tej okazji rolniczka pokazała w sieci sentymentalne zdjęcia z planu hitu TVP, a także różę, która, jak można się domyślać, była prezentem od partnera.

Fani licznie dopytują też o ślub pary - na ten będą musieli najwidoczniej jeszcze poczekać. Niedawno Klaudia z "Rolnik szuka żony" wymownie odpowiedziała na zapytania internautów, pokazując palec bez pierścionka zaręczynowego.

Jesteście ciekawi, jak potoczą się dalsze losy Klaudii i Valentyna?

