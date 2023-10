Klaudia i Valentyn są jedną z par, które poznały się dzięki programowi "Rolnik szuka żony" i cieszą się niesłabnącą sympatią widzów. Teraz zakochani wybrali się na ślub innej pary z hitowego show TVP - Ady i Michała. Klaudia i Valentyn pokazali romantyczne, wspólne ujęcia z wesela, a fani są zgodni - wprost nie mogą się doczekać, aż to oni powiedzą sakramentalne "tak"!

Klaudia i Valentyn z "Rolnik szuka żony" poznali się dzięki hitowi TVP, a teraz tworzą udany związek. Para niedawno świętowała pierwszą rocznicę związku, a w miniony weekend Klaudia i Valentyn z "Rolnik szuka żony" bawili się na weselu Ady i Michała. Wygląda na to, że ich relacja jest coraz silniejsza.

Tuż po weselu Valentyn podzielił się na Instagramie romantycznym zdjęciem z ukochaną - para pozuje na tle napisu "Miłość"- i nie krył uczuć wobec swojej partnerki.

Fanom najwyraźniej bardzo spodobało się nowe, romantyczne ujęcie Klaudii i Valentyna, bo w komentarzach pojawiło się mnóstwo wyrazów zachwytu. Nie zabrało także ... pytań o ślub!

Choć Klaudia i Valentyn z "Rolnik szuka żony" nie ukrywają, że są razem szczęśliwi, nie potwierdzili póki co informacji o zaręczynach - jakiś czas temu fani spekulowali, że rolniczka i jej ukochany zdecydowali się już na kolejny etap związku.

Jak podkreślała Klaudia z "Rolnik szuka żony" w jednym z wywiadów, parze zależy na tym, by zachować swoje tempo życiowych zmian i decyzji.

- Nie chciałabym, żeby coś było wymuszone. Często rodzina dopytuje, kiedy to, kiedy tamto. U nas tak nie ma, więc się cieszę, że pozwalają nam na to, by to szło swoim tempem. Żebyśmy się mogli poznać, żebyśmy zamieszkali ze sobą, widzieli swoje plusy i minusy - powiedziała Klaudia z "Rolnik szuka żony" dla "Pomponik.pl".