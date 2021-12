W minionym odcinku programu "Rolnik szuka zony" mogliśmy zobaczyć, jak kandydaci radzą sobie na gospodarstwach rolników. Krzysztof zaplanował dla pań sporo prac, z którymi najlepiej poradziła sobie Bogusia! Rolnik jest nią oczarowany, a pozostałe kandydatki chyba są o to trochę zazdrosne. Czyżby ich los w programie został już przesądzony? Zobacz także: "Rolnik szuka żony" 8: Internauci już wiedzą, którzy kandydaci jako pierwsi pojadą do domu! "Rolnik szuka żony": Krzysztof zachwycony Bogusią Po wspólnym śniadaniu, kandydatki Krzysztofa z 8. edycji "Rolnik szuka żony" musiały wykazać się swoją zaradnością i zapałem do pracy na gospodarstwie. Na początku rolnik zaproponował paniom plewienie. Bogusia od razu zabrała się do pracy, natomiast Kasia i Swietłana poczekały, aż Krzysztof przyniesie im rękawiczki i dopiero potem przystąpiły do działania. Również podczas dokarmiania krów, najlepiej spisała się Bogusia, która nie miała żadnych oporów, aby pomóc rolnikowi. - Nie sprawiało mi nic kłopotu, ani problemu, ani jakiegoś wielkiego wysiłku - stwierdziła Bogusia. - Nie bała się krówek, nie bała się po błocie przejść, także Bogusia jest naprawdę super – dodał Krzysztof Zobacz także: "Rolnik szuka żony" 8: Stanisław zyskał zaskakujący przydomek! Nie uwierzycie, jak nazwali go fani! Jednak to nie były jedyne plusy, które zebrała Bogusia tego dnia. Kasia i Swietłana kompletnie nie poradziły sobie z koszeniem trawy kosą ręczną i po raz kolejny to właśnie Bogusia, która na początku stwierdziła, że również może jej kiepsko pójść, zrobiła wszystko doskonale! - Bogusia jest zdolna dziewczyna, widzę ją tutaj u siebie na...