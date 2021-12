"Rolnik szuka żony": Stanisław nie zamieszka w dworku, jak idzie remont jego mieszkania? Odpowiedział 

Adrian z "Rolnik szuka żony" skomentował medialne rewelacje dotyczące jego związku z Iloną! Jak zareagował na doniesienia, z których wynika, że rozstał się ze swoją partnerką i wyprowadził z ich wspólnego mieszkania? Zobaczcie, co odpisał nam jeden z najpopularniejszych i najsympatyczniejszych uczestników programu o poszukujących miłości rolnikach! Adrian z "Rolnik szuka żony" komentuje plotki o swoim związku Dziś rano portal pomponik.pl poinformował, że Ilona i Adrian podjęli decyzję o rozstaniu. Według doniesień medialnych rolnik miał wyprowadzić się z mieszkania, w którym zamieszkał ze swoją partnerką zaledwie kilka miesięcy temu. Poprosiliśmy Adriana o komentarz w sprawie medialnych doniesień. Co nam odpisał? Rolnik stanowczo zdementował plotki na temat swojego związku! Jest to stek bzdur i żadne informacje nie są prawdą - skomentował dla nas Adrian. Do niepokojących doniesień medialnych odniosła się również Ilona! Partnerka rolnika podczas relacji na InstaStories pokazała krótkie nagranie, na którym pokazała się z Adrianem! Na filmie rolnik czule ją całuje. Ilonie i Adrianowi życzymy wszystkiego co najlepsze i czekamy na kolejne ich wspólne zdjęcia i nagrania! Spójrzcie tylko na czułości pary z szóstej edycji "Rolnik szuka żony". Zobacz także: Paweł z "Rolnik szuka żony" pokazał projekt nowego domu! Tam zamieszka z Martą? Będzie większy niż dom Bardowskich? Ilona pokazała krótkie nagranie z Adrianem. Rolnik zdementował plotki dotyczące swojego związku.