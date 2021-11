"Rolnik szuka żony" 8: Internauci ostro o Stanisławie! "Co te dziewczyny w nim widzą?"

W trzecim odcinku programu " Rolnik szuka żony " uczestnicy musieli wybrać trzy panie, które zaproszą do siebie na gospodarstwa. Pomóc miały im w tym randki, jednak nie zawsze ułatwiały one sprawę. Natomiast między jednym z rolników a dziewczyną starającą się o jego serce zaczęło rodzić się gorące uczucie. Co jeszcze działo się w trzecim odcinku programu? Zobaczcie! Rolnik szuka żony - rolnicy wybrali kandydatki W 6. edycji programu "Rolnik szuka żony" miłości szukają Waldek, Jakub, Seweryn, Sławek i Adrian. W trzecim odcinku rolnicy musieli podjąć decyzję, które z pań zapraszają na swoje gospodarstwa. W wyborze pomóc miały im randki! Waldemar miał duży problem z podjęciem decyzji, które z pań w ogóle na nie zaprosić! Uczestnik odrzucił Anetę, Gosię i Wiolę. Na rzutki zaprosił Grażynę i Karolinę. Nie było tego wow - powiedział Waldemar o uczestniczkach. Z kolei kandydatki do serca Adriana musiały dla niego usmażyć naleśniki. Randka z Sewerynem była wielką zabawą. Rolnik i kandydatki grali w koło trudnych pytań. Dziewczyny zauważyły, że Seweryn faworyzuje jedną z nich. Była nią 22-letnia Marlena, która wyznała, że chce mieć minimum trójkę dzieci i kochającego męża. - Mam wrażenie, że inne się boją, bo jestem ładna, ale wygląd to nie jest wszystko - wyznała Marlena. - Było z jedną coś tam, jakiś błysk w oku, ale na tę chwilę wszystkie są na równej pozycji - powiedział Seweryn. Zobacz także: "Serce zabiło szybciej" Pierwsze randki w programie "Rolnik szuka żony". Seweryn znalazł tą jedyną? Natomiast pięć kandydatek do serca Sławka próbowało budować karmniki. Jakub uczestniczki zaprosił do wspólnego gotowania sushi. Jeszcze przed...