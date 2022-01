"Rolnik szuka żony": Ślub Marty i Pawła już wkrótce, ale to nie koniec rewolucji w życiu pary! 

Marta Paszkin z "Rolnik szuka żony" 11 marca świętuje swoje urodziny! Z tej okazji partnerka rolnika zdecydowała się pokazać mnóstwo zdjęć z przeszłości. Możemy zobaczyć na nich między innymi, jak Marta wyglądała jako dziecko, a także kiedy miała 13 nadprogramowych kilogramów! Zobaczcie sami te fotografie. Zobacz także: "Rolnik szuka żony": Paweł zdradził, jak wyglądają jego stosunki z córką Marty: "Nie było łatwo. Była zazdrosna!" "Rolnik szuka żony": Marta pokazała zdjęcia sprzed lat Martę Paszkin poznaliśmy w 7. edycji "Rolnik szuka żony". Dziewczyna była kandydatką Pawła, która niemalże od razu zdobyła jego serce. Chociaż w programie para miała swoje wzloty i upadki, to jednak ostatecznie udało im się stworzyć szczęśliwy związek. Dziś Marta i Paweł są w sobie szaleńczo zakochani i już wkrótce razem zamieszkają. Partnerka rolnika podjęła decyzję, że razem z córeczką, przeprowadzi się na wieś do Pawła najpóźniej w te wakacje, aby jej pociecha mogła od nowego roku szkolnego, pójść do nowej szkoły. Co więcej, już niedługo zobaczymy ich także na tanecznym parkiecie - para wystąpi w 3. edycji programu "Dance Dance Dance". Marta jest bardzo aktywna w swoich mediach społecznościowych, dzięki czemu jej fani na bieżąco wiedzą, co słychać u zakochanych. Dziś para ma ogromne powody do świętowania, bo Marta właśnie obchodzi swoje 34 urodziny! Z tej okazji pochwaliła się zdjęciami z przeszłości. Jako, że mam dziś 18-ste (18+16) urodziny, postanowiłam dać upust mojemu ekshibicjonizmowi i opowiedzieć Wam parę ciekawostek o sobie - napisała Marta na InstaStory. Z relacji Marty dowiadujemy się między innymi, że w dzieciństwie była harcerką, co jej zdaniem w dużej mierze...