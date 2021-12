Po świątecznym odcinku "Rolnik szuka żony" pojawiło się mnóstwo spekulacji wśród fanów na temat rzekomej ciąży Marty Paszkin. Teraz sama zainteresowana zabrała głos w tej sprawie. Jej odpowiedź daje do myślenia!

Marta Paszkin i Paweł Bodzianny to jedna z najbardziej lubianych par ze wszystkich edycji programu "Rolnik szuka żony". Ostatnio mogliśmy zobaczyć, co aktualnie dzieje się w życiu zakochanych - Marta Manowska odwiedziła parę, a relację z wizyty u Marty i Pawła mogliśmy zobaczyć w świątecznym odcinku programu. Dowiedzieliśmy się, że para snuje poważne plany na przyszłość, takie jak ślub czy powiększenie rodziny!

Słowa Marty Paszkin na ten temat dały jednak fanom do myślenia - niektórzy zaczęli snuć domysły, że partnerka Pawła już jest w ciąży! Teraz sama zainteresowana postanowiła na to pytanie odpowiedzieć i wygląda na to, że jej komentarz może jeszcze bardziej podgrzać te spekulacje. Zobaczcie sami!

Zobacz także: "Rolnik szuka żony": Marta Paszkin pokazała urządzony salon. Uwagę zwraca obraz nad kanapą!

"Rolnik szuka żony": Marta i Paweł spodziewają się dziecka? Jest komentarz

W świątecznym odcinku "Rolnik szuka żony" dowiedzieliśmy się, co słychać między innymi u świeżo upieczonych małżonków, czyli Bogusi i Krzysztofa z 8. edycji, a także poznaliśmy plany na przyszłość Joanny i Kamila - zakochani zamierzają powiedzieć sobie sakramentalne "tak" za dwa lata. Przy okazji zobaczyliśmy też uczestników poprzednich edycji, jak na przykład Martę i Pawła z 7. odsłony show. Jak się okazało, zakochani są w trakcie remontu swojego wymarzonego gniazdka, a ponadto... również szykują się do ślubu!

FremantleMedia Polska fot. Piotr Matey

Zobacz także: "Rolnik szuka żony": Marta Paszkin zdradza, czy żałuje przeprowadzki na wieś. Wróciła do Warszawy!

Jak dowiedzieliśmy się w świątecznym odcinku "Rolnik szuka żony", Marta i Paweł zamierzają się pobrać w Wielkanoc! Ale to nie wszystko! Zakochani oficjalnie potwierdzili, że planują powiększenie rodziny. I właśnie słowa Marty na ten temat wywołały ogromne emocje wśród fanów, którzy zaczęli podejrzewać, że partnerka Pawła... już jest w ciąży!

- Planujemy ślub teraz mały na Wielkanoc, planujemy oczywiście powiększenie rodziny i nie chciałabym tańczyć z brzuchem na własnym weselu - powiedziała Marta Paszkin.

FremantleMedia Polska fot. Piotr Matey

W sieci szybko pojawiły się komentarze na temat rzekomej ciąży Marty. Teraz sama zainteresowana postanowiła zabrać głos w tej sprawie! Partnerka Pawła odpowiedziała na jeden z komentarzy na temat powiększenia rodziny, który zamieściła na jej instagramowym profilu fanka.

- Niestety, nie obejrzałam premiery świątecznego odcinka, bo dziecko długo nie mogło zasnąć... Ale nadrobiłam dzisiaj na VOD. 😉 I to co pani powiedziała... Czy to znaczy, że można już gratulować stanu błogosławionego? 😉 Pozdrawiam serdecznie 🙂 - brzmi jeden z komentarzy pod najnowszym zdjęciem Marty Paszkin na Instagramie. - Jeśli przyjdzie odpowiednia pora, to na pewno będę chciała się pochwalić 🥰 - odpowiedziała niejednoznacznie partnerka Pawła .

I co wy na to? Odpowiedź Marty ani nie zaprzecza, ani nie potwierdza spekulacji internautów. Myślicie, że taka niejednoznaczna odpowiedź może właśnie coś sugerować? No cóż, nam nie pozostaje nic innego, jak po prostu trzymać mocno kciuki za Martę i Pawła i życzyć im wszystkiego dobrego na nowej drodze życia!