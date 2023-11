Co z Sewerynem i Marleną? Po niedzielnym odcinku "Rolnik szuka żony" wszyscy fani zadają sobie jedno pytanie - czy związek tej pary przetrwa czy nie. Inni jednak są już pewni, że z ich wielkiej miłości nici. Oliwy do ognia dodaje informacja, która pojawiła się w "Super Expressie". Według informatorów dziennika rolnik od jakiegoś czas spotyka się z inną kobietą.

Seweryn nie jest z Marleną?

Choć na gospodarstwo wybrał trzy dziewczyny, do samego początku najwięcej uwagi poświęcał 22-letniej Marlenie! Młoda dziewczyna nie ukrywała, że zakochała się w rolniku i chciałaby mieć z nim dzieci. Ostatecznie to Marlena została sama na gospodarstwie i miała okazję poznać rodzinę Seweryna. W przyszłym odcinku miało być na odwrót - uczestnik show obiecał jej, że pojedzie do jej rodzinnego domu. Ale czy tak się wydarzyło? Ze zwiastuna wynika, że nie znalazł na to czasu... Teraz "Super Express" dotarł do bliskich Seweryna, którzy twierdzą, że już po nakręceniu programu zaczął spotykać się z inną kobietą:

Znajomi zapoznali go z dziewczyną, która mieszka w małym miasteczku położonym 30 kilometrów od Chwalimia, w którym chłopak prowadzi gospodarstwo agroturystyczne - dowiedział się dziennik.

To potwierdza wcześniejsze informacje internautki, która mieszka w okolicach Seweryna i jest pewna, że znalazł on inną kobietę!

Kolejny dowód na to, że nie są razem? Marlena jakiś czas temu pokazała zdjęcie z imprezy m.in. z... Dianą, która sama postanowiła opuścić gospodarstwo rolnika ze względu na jego kłamstwo! Diana powiedziała wtedy wprost, że nie wierzy, że Seweryn i 22-latka stworzą związek. Najwyraźniej po zakończeniu zdjęć do programu rywalki zaprzyjaźniły się!

Jaka jest prawa? Pozostaje czekać nam na kolejne odcinki "Rolnik szuka żony". Wątek rolnika i Marleny rozgrzewa bowiem do czerwoności wszystkich widzów! Czy w finale show opowiedzą, jak było naprawdę?

Seweryn i Marlena nie są już razem?

