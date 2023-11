Seweryn nie odwiedzi Marleny w jej rodzinnym domu? Czy w kolejnej odsłonie programu "Rolnik szuka żony" widzowie dowiedzą się, że rolnik nie chce kontynuować znajomości ze swoją wybranką? W niedzielny wieczór Telewizyjna Dwójka wyemitowała najnowszy odcinek show, w którym rolnicy dokonywali ostatecznych wyborów. Jak już wiemy, Seweryn w rozmowie z Martą Manowską przyznał, że chce spróbować stworzyć związek z Marleną, dlatego obiecał, że teraz to on odwiedzi swoją kandydatkę w jej rodzinnym domu. Niestety, patrząc na fragmenty kolejnego odcinka wszystko wskazuje na to, że Seweryn nie znalazł czasu na wizytę u Marleny... Widzowie są oburzeni zachowaniem rolnika!

Internauci ostro krytykują Seweryna

W ostatnim odcinku programu "Rolnik szuka żony" Marta Manowska próbowała dowiedzieć się, dlaczego w domu Seweryna została już tylko jedna kandydatka. Rolnik w rozmowie z prowadzącą nie ukrywał, że punktem zwrotnym w całym programie była jego randka z Dianą- to właśnie wtedy kobieta wytknęła mu kłamstwo i wyjechała do domu. Okazało się wówczas, że Seweryn i Marlena mieli kontakt poza programem. Diana przyznała, że o wszystkim dowiedziała się od samej Marleny, co w ostatnim odcinku rolnik dosadnie skomentował podczas spotkania z Martą Manowską. Rolnik nie ukrywał, że miał żal do Marleny za to, że się "wygadała". Ten komentarz oburzył internautów! Fani show są zniesmaczeni zachowaniem Seweryna, który najprawdopodobniej nie odwiedzi Marleny w jej rodzinnym domu- w zwiastunie nowego odcinka nie było widać scen z rolnikiem, a jedynie zapłakaną Marlenę. Jak internauci komentują postawę Seweryna?

- w tym odcinku Marlena jak dla mnie zapunktowała była szczera a Seweryn odrazu widać że kłamie i zrobił jej większa nadzieję.

- Dziwne że ma pretensje do. Marleny że się wygadala a nie widzi że zachował się nie fair wobec innych nawiązując wcześniej kontakt w tajemnicy przed innymi. Nic z tego nie będzie

- Na bank Seweryn nie przyjedzie, albo powie Marlenie ze jednak jej nie chce, on sprawia wrażenie bardzo fałszywego, az szkoda jednak dziewczyny, bo jej chyba jednak naprawdę zależało.

- Szkoda Marleny. Seweryn sprawiał wrażenie, że chora mama to problem dla niego... Na koniec odcinka widać było, że chyba nie przyjechał. Widocznie wizja odpowiedzialności za drugą osobę go przerosła. Dziecko - nie facet- komentowali fani.

Przypominamy, że od jakiegoś czasu fani show informowali, że związek Marleny i Seweryna nie przetrwał próby czasu. Ostatnio potwierdził to "Super Express", który zdradził, że po programie rolnik związał się z kobietą, którą poznał przez wspólnych znajomych.

Oglądaliście ostatni odcinek programu "Rolnik szuka żony"? Myślicie, że Seweryn naprawdę nie pojedzie do domu Marleny?

Internauci są oburzeni zachowaniem Seweryna.

Rolnik w następnym odcinku nie odwiedzi Marleny?