Następnie Diana przeszła do konkretów. Kiedy Seweryn próbował zagadać na temat życia na wsi, dziewczyna nie odpuszczała:

Diana: Miałeś takie sytuacje w życiu, że musiałeś kłamać?

Seweryn: Może były..

Diana: Musiałeś patrzeć na kogoś i kłamać?

Seweryn: Chyba nie.

Diana: No nie do końca jestem zadowolona z Twoich odpowiedzi, bo wiem jakieś inne rzeczy, które do mnie doszły, a dla mnie u faceta przede wszystkim szczerość. Może nie zawsze możesz powiedzieć, to co chcesz. Ale już tyle mężczyzn mnie w życiu okłamało, że Seweryn nie zniosę tego kolejny raz.

Seweryn: To jest inna sytuacja, program…

Diana: Rozumiem, że jest inna sytuacja, ale można to też powiedzieć w inny sposób. Wiem, jak jest. Jako mężczyzna dla mnie zostałeś skreślony.