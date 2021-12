Ósma edycja "Rolnik szuka żony" zbliża się wielkimi krokami! Pierwszy odcinek widzowie zobaczą już w niedzielę 17 września o godzinie 21:15. TVP właśnie ujawniło, że do nowej edycji zakwalifikowało się aż 3 rolników i 2 rolniczki. Zobaczymy piękne Elżbietę i Kamilę oraz Kamila, Krzysztofa i Stanisława. Zastanawiacie się, kto z nich otrzymał najwięcej listów? Nim się tego dowiemy, zobaczcie pierwszy zwiastun nowej edycji! Zobacz także: "Rolnik szuka żony": Wiadomo już, kto wystąpi w 8. edycji programu! Pierwszy zwiastun "Rolnik szuka żony 8" z nowymi rolnikami Internauci już nie mogą doczekać się ósmej edycji "Rolnik szuka żony". Na szczęście wiadomo już, którzy rolnicy zakwalifikowali się do nowego sezonu. Czy w ósmej edycji padnie rekord nadesłanych listów? W 7. edycji pobiła go Magda, otrzymując ich aż 386! Wśród nich było zgłoszenie od Jakuba - tego jedynego. Niedawno zakochani przywitali na świecie swoje pierwsze dziecko - to synek o imieniu Marcel. Właśnie w sieci pojawił się pierwszy zwiastun promujący 8. edycję "Rolnik szuka żony", a w nim pojawili się Elżbieta, Kamila, Kamil, Krzysztof i Stanisław. To o ich serca będą starali się uczestnicy i uczestniczki. Rolnicy powiedzieli kilka słów na temat miłości, o której marzą: - Po prostu szukam drugiej połówki - powiedział Krzysztof - Chcę o nią dbać, przy niej być, wspierać i darzyć uczuciem - powiedział Kamil - Bardzo wierzę w to, że znajdę swoją bratnią duszę - powiedziała Kamila - Życzyłbym sobie, żeby była to osoba na całe życie - powiedział Stanisław - Ja jestem pełna nadziei, że znajdę tę miłość - powiedziała Elżbieta ...