"Rolnik szuka żony" okazało się prawdziwym hitem TVP. Program bije rekordy popularności, a uczestnicy stają się ulubieńcami telewidzów. Stacja postanowiła wyemitować specjalny odcinek świąteczny, okazuje się jednak, że zabraknie w nim Stanisława...

"Rolnik szuka żony": Świąteczny odcinek bez Stanisława

W tegoroczne święta Bożego Narodzenia będziemy mogli zobaczyć specjalny odcinek naszego ulubionego show. Stanisław z "Rolnik szuka żony" w rozmowie z prezenterką Party.pl zdradza, że nie został zaproszony do udziału w tym przedsięwzięciu.

Stanisław był jednym z najbardziej charakterystycznych bohaterów tej edycji. Niestety, nie udało mu się odnaleźć miłości w programie i odprawił wszystkie swoje kandydatki. Na szczęście niedługo po tym ogłosił, że udało mu się znaleźć drugą połówkę i jest w szczęśliwym związku z kobietą spoza show TVP.

Myślicie, że to może być powód dla którego nie został zaproszony do specjalnego świątecznego odcinka "Rolnika"? Zobaczcie, co sam nam powiedział.

