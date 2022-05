"Rolnik szuka żony" Roksana pokazała zdjęcia z podróży poślubnej? Są też suknie ślubne

Roksana z "Rolnik szuka żony" pochwaliła się nowym zdjęciem i wygląda na to, że po programie zdecydowała się na sporą zmianę swojego wyglądu. Już w programie kandydatka Stanisława nie ukrywała, że jest wizażystką i teraz udowodniła, że doskonale radzi sobie w tym fachu. Zobaczcie, jak Roksana wygląda w paryskim wydaniu! Roksana z "Rolnik szuka żony" przeszła metamorfozę Kandydatki Stanisława z "Rolnik szuka żony" 8 od początku wzbudzają spore zainteresowanie internautów. Sympatyczne, piękne, z jasno określonymi priorytetami - zdaniem widzów są jedną z najlepszych ekip w historii programu. Tymczasem Stanisław od początku nie mógł określić, która z kobiet jest jego faworytką , a jego randki z Teresą, Roksaną i Aleksandrą stały się pretekstem do żartów i zabawnych memów . Ostatnio kandydatki Stanisława są coraz aktywniejsze w mediach społecznościowych i ostatnio wprost żartowały z grilla, który odbył się w gospodarstiwe rolnika , a teraz Roksana zaprezentowała się w nowym wydaniu... Zobacz także: "Rolnik szuka żony 8" : Roksana komentuje grill u Stanisława! "Pakuj wszystko" Roksana w relacji na Instastory zaprezentowała się w nowym wydaniu. Kandydatka Stanisława pozuje w stylizacji, która nawiązuje do stylu Francuzek, a na uwagę zasługuje mocny makijaż i podkreślone usta. Wygląda na to, że Roksana zmieniła też kolor włosów. Zmiana na plus? Fani "Rolnik szuka żony" w sieci mocno wspierają kandydatki Stanisława i żartują, że w programie musiały się wykazać ogromną cieprliowością, czekając na decyzję rolnika: Drogie Panie 🥇złoty medal dla Was za wytrwanie. Szkoda dziewczyn, widać że zgasły przy nim. Oby nie wybrał żadnej bo biedna będzie się tylko przy nim męczyć....