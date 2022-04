"Rolnik szuka żony" Aleksandra, kandydatka Stanisława jest w ciąży! "Nasze wszystko"

Elżbieta Aniszewska z 5. edycji " Rolnik szuka żony " szukała miłości w popularnym programie, ale przyjazd do gospodarstwa Jana oprócz kontrowersji, przyniósł jej przyjaźń z inną uczestniczką, Małgosią. Teraz okazuje się, że kobiecie udało się znaleźć miłość i na Instagramie pochwaliła się zdjęciem obrączek. Elżbieta zmieniła też nazwisko w swoim opisie. To oznacza tylko jedno! Zobaczcie zdjęcie nowożeńców! Elżbieta z "Rolnik szuka żony" wyszła za mąż! Elżbieta zgłosiła się do "Rolnika" z nadzieją na odnalezienie swojej drugiej połówki. Jednak w gospodarstwie Jana szybko zrozumiała, że mężczyzna nie jest nią zainteresowany i sama zdecydowała się odejść z programu. Jakiś czas temu w mediach społecznościowych zaczęła publikować zdjęcia ze swoim nowym partnerem. Dwa tygodnie temu Elżbieta pokazała na Instagramie zdjęcie obrączek i wyznała, że zakochała się i jest to miłość od pierwszego wejrzenia. Teraz para powiedziała sobie sakramentalne TAK! Uczestniczka "Rolnika" pod zdjęciem obrączek napisała kilka poetyckich słów własnego autorstwa: Miłość co miała być pokarmem Bogów I nam pozwolono się nią delektować - napisała na Instagramie Elżbieta. Wyświetl ten post na Instagramie. Miłość co miała być pokarnem Bogów I nam pozwolono się nią delektować Elżbieta... Post udostępniony przez Elżbieta Derlatka (@aniszewskazdwasiak) Paź 26, 2019 o 11:32 PDT Pod zdjęciem posypało się mnóstwo komentarzy z gratulacjami. Fani programu "Rolnik szuka żony" cieszą się, że kolejny uczestnik...