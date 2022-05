Teresa z "Rolnik szuka żony" choć nie znalazła miłości w programie, to zdobyła dużą rozpoznawalność i prawdziwą przyjaźń. Po zakończeniu emisji 8. edycji nadal miała kontakt z Roksaną i Aleksandrą. Co więcej kandydatki Stanisława publikowały nawet wspólne zdjęcia na Instastory. A jak obecnie wyglądają relacje między nimi? Co się zmieniło? Teresa z "Rolnik szuka żony" szczerze o relacjach z Roksaną i Aleksandrą Program "Rolnik szuka żony" nie tylko pozwala na znalezienie swojej drugiej połówki, ale także pozwala na zawieranie nowych, czasem zaskakujących znajomości . Już w poprzednich edycjach niektóre uczestniczki przyjaźniły się po programie i podobna sytuacja miała miejsce teraz. Kandydatki Stanisława nie kryją, że doskonale dogadywały się w gospodarstwie rolnika i wspierały wzajemnie . A jak teraz wygląda ich relacja?Teresa właśnie odpowiedziała na pytanie internautki, o sytuacje w gospodarstwie Stanisława poza kamerami i zdradziła, że było naprawdę pozytywnie. Czy to prawda, że poza kamerami było normalnie? - zapytała jedna z internautek. Teresa po raz kolejny potwierdziła, że kandydatki w gospodarstwie Stanisława doskonale się bawiły i wcale nie było tak nudno, jak zostało to pokazane w programie . Co więcej kandydatki rolnika nadal mają ze sobą kontakt i obdarowują się prezentami: Prawda. Ramka i zdjęcia to niespodzianka urodzinowa od Kochanych @aleksandracio @schminkenbysarna Zobacz także: "Rolnik szuka żony": Fanki nie rozpoznały Roksany na nowym zdjęciu. "Co to za włosy" To nie wszystko! Teresa zdradziła, że podczas pobytu w gospodarstwie Stanisława był moment, że chciała wrócić do domu. Ostatecznie jednak zrezygnowała z tej decyzji. Czyżby już wtedy kandydatka rolnika czuła, że Stanisław nie wybierze żadnej z...