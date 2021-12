"Rolnik szuka żony": Roksana pokazała figurę. Na tym zdjęciu nic się nie ukryje!

Już w niedzielę wielki finał „ Rolnik szuka żony ”! W sieci pojawił się zwiastun ostatniego odcinka sezonu i można w nim zobaczyć uśmiechniętą parę Martę i Pawła. To nie wszystko! Na koniec widać, że prowadząca Marta Manowska uściskała rolnika, a w tle słychać oklaski. Taka sytuacja już kiedyś miała miejsce w finale i wtedy Kasia i Piotr z czwartej edycji „Rolnik szuka żony” poinformowali, że spodziewają się dziecka. Teraz fani programu sądzą, że Paweł z „Rolnik szuka żony” 7 ogłosi, że oświadczył się Marcie! Paweł z „Rolnik szuka żony” oświadczy się Marcie! Marta i Paweł z siódmej edycji „Rolnik szuka żony” są jedyną parą, co do której widzowie programu nie mają wątpliwości, że po zakończeniu emisji stworzyli związek. W zapowiedzi finałowego odcinka para pojawi się razem i widać na ich twarzach uśmiechy. Co więcej, w sieci pojawiają się kolejne dowody na to, że ich związek przetrwał. Tymczasem ogromne zaskoczenie w zwiastunie finałowego odcinka wywołała sytuacja, w której Paweł stoi, a Marta Manowska z uśmiechem na twarzy przytula go. Ta scena wygląda tak, jakby rolnik przekazał radosną nowinę, a prowadząca mu gratulowała . Potem pojawiły się oklaski. Teraz fani programu spekulują, że Marta i Paweł zaręczyli się: Czyżby Pawel się oświadczyl? też tak pomyślałam widząc reakcję prowadzącej i oklaski Już w niedzielę dowiemy się, co takiego Paweł oświadczył w finale siódmej edycji „Rolnik szuka żony”! Trzymamy kciuki za tę parę! Zobacz także: "Rolnik szuka żony 7": koniec związku Macieja i Ilony? Po zapowiedzi finałowego odcinka fani nie mają wątpliwości Wyświetl ten post na Instagramie....