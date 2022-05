"Rolnik szuka żony 8": Roksana podzieliła się radosną nowiną!  "Wielki dzień..."

Była kandydatka Stanisława zdradziła, co myśli o związku koleżanki z byłym kandydatem Kamili! Sprawdźcie, co napisała Roksana.

Roksana z "Rolnik szuka żony" podczas relacji na InstaStories odpowiadała na pytania internautów i w pewnym momencie skomentowała związek Teresy i Adama! Słowa Roksany potwierdzają, że jej koleżanka z programu znalazła szczęście u boku byłego kandydata Kamili? Sprawdźcie, co napisała o związku uczestników ósmej edycji "Rolnik szuka żony"! Roksana z "Rolnik szuka żony" szczerze o relacji Teresy i Adama Wielki finał ósmej edycji "Rolnik szuka żony" już za nami, ale emocje wokół programu wciąż nie opadają. Dziś wszyscy fani hitu Telewizyjnej Jedynki mocno kibicują Joannie i Kamilowi oraz Krzysztofowi i Bogusi, którzy znaleźli miłość przed kamerami. Już po emisji ostatniego odcinka "Rolnik szuka żony" pojawiły się również plotki, że miłość znaleźli również Teresa i Adam, którzy poznali się na nagraniach wielkiego finalu. Była kandydatka Stanisława związała się ponoć z byłym kandydatem Kamili i razem pojawili się na wielkim zjeździe uczestników wszystkich edycji programu TVP. Zakochali się w sobie i nie chcą tego ukrywać- zdradziło nasze źródło. Zobacz także: "Rolnik szuka żony" 8: Adam pokazał zdjęcie z randki i apeluje do Janka: "Proszę mi tu nie rozsiewać plotek" Teresa i Adam do tej pory nie potwierdzili doniesień na swój temat i nie pokazali w sieci wspólnego zdjęcia. Teraz jednak ich relację skomentowała Roksana, jedna z kandydatek Stanisława! Co myślisz o związku Teresy i Adama?- pytali internauci. - Każdy zasługuje na szczęście- odpowiedziała Roksana. Zobacz także: "Rolnik szuka żony": Teresa opublikowała romantyczny wpis. "Chyba tu mowa o Adamie" komentują fani Nie pozostaje nam...