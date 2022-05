"Rolnik szuka żony": Kolejna uczestniczka przygotowuje się do ślubu. "Marzenia się spełniają"

Roksana była jedną z trzech kandydatek Stanisława w ósmej edycji "Rolnik szuka żony". Niestety, żadna z dziewczyn nie podbiła serca młodego rolnika. Jak ich życie wygląda teraz? Wszystko wskazuje na to, że Roksana znalazła miłość swojego życia. Podczas imprezy andrzejkowej pokazała romantyczne zdjęcie z partnerem. Roksana z "Rolnik szuka żony 8" szczęśliwie zakochana? Udział w "Rolnik szuka żony 8" nie jest gwarancją na trwały związek, czasami brakuje nawet zauroczenia. Doskonale przekonał się o tym Stanisław, który dał szansę trzem dziewczynom: Oli, Roksanie i Teresce, jednak do żadnej z nich nie poczuł nic więcej niż tylko sympatię. Ostatecznie wszystkie trzy musiały opuścić gospodarstwo rolnika . Na Stanisława po raz kolejny spadł spory hejt za to, że m.in. tracił czas, nie był zainteresowany kobietami, a jego "randki" były po prostu nudne. Co ciekawe, wybranki rolnika w swoich wpisach na Instagramie przedstawiały sprawę zupełnie inaczej, twierdząc, że Stanisław to bardzo ciepły, rozsądny i interesujący mężczyzna. Udział w show podsumowała także Roksana, która wydaje się, że po programie odnalazła miłość! Już jakiś czas temu Roksana, kandydatka Stanisława, napisała o udziale w "Rolnik szuka żony", przedstawiając Stanisława w zupełnie inny sposób, niż poznali go widzowie: Wkraczam pełna kolorów i nadziei w kolejny etap mojego życia. Tymi słowami chciałbym podziękować wszystkimi, którzy byli obecni ze mną podczas niezapomnianej przygody Rolnik Szuka Żony. Zwłaszcza Wam @pytlarzsta @aleksandracio @tesijka za to, że zaakceptowaliście mnie taką jaka jestem naprawdę. Nasze uśmiechy, spojrzenia, gesty wyrażały więcej niż tysiąc słów wypowiedzianych przed kamerami. Pozostaniemy epicką historią...