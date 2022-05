Anna i Grzegorz Bardowscy z "Rolnik szuka żony" świętowali 5. urodziny synka i z tej okazji Jaś otrzymał ogromny, pięknie zapakowany prezent. Internautki są mocno zaskoczone podarunkiem dla chłopca, a ddokładniej jego rozmiarami. Co Anna Bardowska podarowała synkowi? Niedawno zdradziła, co otrzymał od Mikołaja i był to znacznie skromniejszy podarunek... Anna Bardowska z "Rolnik szuka żony" pokazała prezent dla synka! Anna i Grzegorz Bardowscy z "Rolnik szuka żony" po udziale w hicie Telewizji Polskiej nadal są bardzo aktywni w mediach społecznościowych, gdzie pokazują, jak wygląda życie na wsi i na bieżąco relacjonują budowę swojego nowego domu . Ostatnio rolniczka rozpoczęła już przygotowania do świąt Bożego Narodzenia i podzieliła się zdjęciami z wizyty Mikołaja w ich domu, a teraz opublikowała fotografię z urodzin Jasia i zaskoczyła gigantycznym prezentem: Nasz 5 latek 🎂❤️. Zobacz także: "Rolnik szuka żony": Anna Bardowska zachwyciła nowym zdjęciem. Rolniczka bardzo schudła! Internautki szybko pospieszyli z życzeniami dla Jasia i nie ukrywają, że z chęcią dowiedzą się, co dostał chłopiec. - Ale tam musi być piekny duży prezent 😍 Wszystkiego dobrego Jasiu 🎂❤ - Ale dostałeś wielki prezent !!!!!❤️❤️ - Wszystkiego dobrego dla Jasia ❤️ obstawiam,że to jakieś autko 😁 Wyświetl ten post na Instagramie Post udostępniony przez Ania Bardowska (@ania.bardowska) Anna Bardowska niedawno zdradziła, że jej syn napisał list do Mikołaja i w tym roku poprosił o...