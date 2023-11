To nie o to tutaj chodzi. Chodzi tylko o tą chęć takiej pomocy, drobnej pomocy. Nawet przyniesienie talerza, a to coś tutaj ci pomogę, a to coś tutaj ci przytrzymam. No wiec uważam, że jakaś malutka niedyspozycyjność nie ma z tym absolutnie nic wspólnego- oceniła Iwona.