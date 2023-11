1 z 6

Fani krytyką Zbyszka z Rolnik szuka żony

Trzeci odcinek programu "Rolnik szuka żony 4" wzbudził ogromne emocje! Rolnicy i rolniczka dokonali wyboru osób, które zaproszą do swoich domów. Zbyszek zaprosił na randki trzy uczestniczki: Joannę, Iwonę i Ewę. Wszyscy wybrali się nad rzekę na ryby, gdzie mieli ciszę i spokój, by porozmawiać i nawiązać bliższe relacje. Po miłych chwilach w towarzystwie trzech pań, Zbyszek musiał dokonać trudnego wyboru, które kandydatki odwiedzą go w jego domu. Rolnik wybrał Iwonę i Ewę. Joanna musiała pożegnać się z programem i szansą na miłość Zbyszka.

Zobacz też: Rolnik szuka żony: Internauci ostro krytykują wybór Piotra! Dostało się też Magdzie, byłej już kandydatce Karola

Choć sam Zbyszek wydawał się zadowolony ze swojego wyboru, to fanom "Rolnik szuka żony" nie spodobała się jego decyzja. Na Facebooku programu pojawiło się mnóstwo wpisów z krytyką decyzji Zbyszka. Co dokładnie internauci zarzucają rolnikowi? Przeczytaj na następnych stronach!

Polecamy: Wielkie emocje u Karola! "Skoro chce wychowywać cudze dzieci to ok", mówi odrzucona uczestniczka. Kogo wybrał rolnik?