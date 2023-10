Marta Manowska nie ukrywa, że 9. edycja 'Rolnik szuka żony" była wyjątkowa i aż pięć par znalazło miłość. Okazuje się, że jedna z par już podjęła decyzję o ślubie, a w przyszłym roku mają się odbyć aż trzy wesela uczestników "Rolnik szuka żony" i jeden ślub bohaterów "Sanatorium miłości". To absolutny rekord, a Marta Manowska mówi wprost:

Dla takich momentów warto żyć.

Marta Manowska zasypana zaproszeniami na śluby od uczestników "Rolnik szuka żony" i "Sanatorium miłości"

Marta Manowska od pierwszej edycji jest prowadzącą "Rolnik szuka żony" i "Sanatorium miłości", a z każdym rokiem popularność tych programów rośnie i coraz więcej par odnajduje w nich miłość. W tym roku padł rekord i aż pięć par znalazło swoje drugie połówki, co wydarzyło się po raz pierwszy w historii "Rolnika". Teraz okazuje się, że Marta Manowska otrzymała już zaproszenia na śluby od niektórych par z "Rolnika", również z 9. edycji oraz jednej pary z "Sanatorium miłości". W 2023 roku będzie ich aż cztery!

To był chyba światowy rekord, bo w żadnej edycji na świecie nie powstały cztery pary na pięć w finale "Rolnik szuka żony". I one trwają. Ale to, że już mam zaproszenia na cztery śluby w przyszłym roku, to, że Michał i Ada staną na ślubnym kobiercu, że Kamil i Asia doczekali się dziecka po tak krótkim czasie i są tak szczęśliwi, że też będziemy świętować ich ślub w przyszłym roku. Będzie jeszcze ślub Marty i Pawła oraz ślub Iwony i Gerarda z "Sanatorium miłości". Dla takich momentów warto żyć - mówi "Faktowi" Marta Manowska.

Manta Manowska dodaje, że to być może jeszcze nie koniec! "Co będzie dalej, to nie wiem, bo rok jest długi" - dodaje prowadząca randkowych hitów TVP.

Kiedy dopiero tak sobie człowiek siądzie i pomyśli, ile w tym szybkim tempie jest pozytywnych efektów, serce rośnie. Spodziewam się więc czterech ślubów, a co będzie dalej, to nie wiem, bo rok jest długi. Plany się mnożą — dodaje prowadząca.

Dużym zaskoczeniem jest ślub Adrianny i Michała z "Rolnik szuka żony" 9. Para zaręczyła się tuż przed finałem i nie ukrywają, że nie zamierzają długo czekać z decyzją o ślubie. W końcu Ada już zamieszkała w gospodarstwie Michała i teraz pora na sfinalizowanie związku.

Joasia i Kamil z "Rolnik szuka żony" 8 już w tym roku przygotowywali się do ślubu, który zaplanowali na 2023. Para w międzyczasie została rodzicami i na świecie pojawiła się Tosia, która ostatnio świętowała pierwsze dwa miesiące. Joasia i Kamil nie ukrywali, że ich ślub i wesele to duże przedsięwzięcie logistyczne, bo ich domy rodzinne dzieli aż 600 km.

Z kolei Marta i Paszkin z 7. edycji zdecydowali się na dwa śluby. W 2022 roku wzięli ślub cywilny i powiedzieli sobie "Tak" w gronie najbliższych, a w 2023 roku zaplanowali huczne wesele.

Iwona i Gerard to para, która poznała się w 2. edycji "Sanatorium miłości" i choć dzieli ich 20 lat różnicy znaleźli miłość i już niebawem zostaną małżeństwem.

