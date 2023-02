Joanna z "Rolnik szuka żony" podczas relacji na InstaStories pokazała, co pomaga jej w planowaniu ślubu. Była uczestniczka wielkiego hitu Telewizyjnej Jedynki rozpoczęła już intensywne przygotowania do uroczystości, która ma się odbyć w przyszłym roku. Jakiś czas temu narzeczona Kamila pokazała, w jakiej sukni chciałaby powiedzieć "tak", a teraz zdradziła, co zamówiła sobie przed ślubem! Joanna i Kamil z "Rolnik szuka żony" szykują się do ślubu Joanna i Kamil wzięli udział w ósmej edycji "Rolnik szuka żony" i to właśnie na planie program TVP parę połączyło prawdziwe uczucie. Młody rolnik zakochał się w swojej kandydatce i poprosił ją o rękę w finałowym odcinku hitu prowadzonego przez Martę Manowską. Joanna i Kamil od samego początku nie ukrywali, że chcą wziąć ślub, który ma się odbyć w 2023 roku. Ostatnio Joanna z "Rolnik szuka żony" szukała sali weselnej i pokazała, o jakiej sukni ślubnej marzy, a teraz zdradziła, że zamówiła sobie organizer, który pomoże jej przygotować się do ślubu i zadbać o każdy szczegół przed uroczystością. Wyczuwam wielkie planowanie ślubu 😍😍😍- napisała Joanna. Zobacz także: "Rolnik szuka żony": Joanna pokazała, jaką chce suknię ślubną! Będzie w stylu księżniczki? Joanna z "Rolnik szuka żony' podczas relacji na InstaStories nie ukrywała, że jest bardzo zadowolona z organizera ślubnego. Myślę, że mi pomoże w organizacji naszego wielkiego dnia - powiedziała narzeczona Kamila. Zobacz także: "Rolnik szuka żony": Marta Paszkin chciałaby wysłać Pawła do Love Island? Mocny wpis Przypominamy, że do ślubu przygotowują się nie tylko Joanna i Kamil. Ostatnio okazało się, że już wkrótce odbędzie się...