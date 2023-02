"Rolnik szuka żony": Ania Bardowska przeżywa trudne chwile: "U nas beznadziejnie"

Ania Bardowska z "Rolnik szuka żony" opublikowała na Instagramie nowy wpis, w którym uspokaja swoich fanów. Była uczestniczka wielkiego hitu TVP i jej bliscy przeżywali ostatnio trudne chwile, ale teraz okazuje się, że najgorsze jest już za nimi. Sprawdźcie, co napisała Ania Bardowska z "Rolnik szuka żony"! Żona Grześka pokazała również urocze zdjęcie z córeczką. "Rolnik szuka żony": Ania Bardowska pisze o zdrowiu dzieci Ania Bardowska to zdecydowanie jedna z najpopularniejszych uczestniczek "Rolnik szuka żony". Ania wzięła udział w drugiej edycji programu i była jedną z kandydatek Grześka. Rolnik od samego początku nie ukrywał, że to Ania jest jego faworytką i - jak się później okazało - została nią do samego końca. Ania i Grzesiek Bardowscy stworzyli szczęśliwy związek, który trwa do dziś. Para doczekała się dwójki dzieci - syna Jasia i córki Liwii. Niestety, ostatnio Ania Bardowska zdradziła swoim fanom, że przeżywa trudne chwile ponieważ jej pociechy po raz kolejny dopadło przeziębienie. Dziś, na szczęście, najgorsze jest już za nimi! Ania Bardowska opublikowała nowy wpis, w którym zdradza, że jej dzieci wracają do zdrowia. Po kilku dniach spędzonych z chorutkami w domu 💦🌧️, nawet wyjście do kur cieszy 😉. Mam nadzieję, że u Was wszystko dobrze, my chyba wychodzimy na prostą w tematach zdrowia 🙂 #dzieci #mamaicorka #spacer #życienawsi - napisała Ania Bardowska. Zobacz także: "Rolnik szuka żony": Dlaczego teściowa Anny Bardowskiej nie pokazuje się w jej filmach? Jest odpowiedź! Wyświetl ten post na Instagramie ...