"Rolnik szuka żony": Paweł podpadł Marcie. "Szkoda moich nerwów". O co chodzi?

Marta Paszkin z "Rolnik szuka żony" nie ukrywa, że jest naprawdę szczęśliwa z Pawłem w ich nowym domu. Uczestniczka spełnia się w roli mamy, a tymczasem jej mąż zaskakuje kolejnymi ukrytymi talentami. Paweł Bodzianny zaprezentował swoje kolejne dzieło, a internautki nie kryją zachwytu nad talentem rolnika... Marta Paszkin z "Rolnik szuka żony" nie kryje dumy z Pawła! Marta Paszkin przez udział w programie "Rolnik szuka żony" całkowicie odmieniła swoje życie. Z singielki mieszkającej w Warszawie stała się żoną rolnika i przeprowadziła się do domu na wsi. Uczestniczka nie ukrywa, że spełniło się jej marzenie, a w mediach społecznościowych pisze wprost, że nieustannie odkrywa kolejne zalety swojego męża. Para jakiś czas temu urządzała swój dom i wspólnie wykonała w nim wiele prac, a Paweł Bodzianny sam był autorem drewnianego stołu, który stanął w ich jadalni. Teraz okazuje się, że to niejedyne dzieło rolnika. Marta Paszkin pochwaliła się, że jej mąż wykonał też drewniane drzwi do ich domu. Kolejne, po przepięknym stole, dzieło Pawła (no dobra, pomagał przy tym znajomy stolarz)🤩 Sam się nie pochwali, więc robię to ja! Spędził nad tymi drzwiami wiele godzin, stracił wiele nerwów, ale było warto ❤️ Choć w swojej skromności i perfekcjonizmie nie jest z nich zadowolony, to ja uważam że są PRZEpiękne 🤩🤩 To deski z orzecha włoskiego połączone żywicą. - napisała na Instagramie Marta Paszkin.