"Rolnik szuka żony": Marta Paszkin zaskoczyła w nowym wydaniu. Fani pytają o ślub: "Makijaż próbny?"

Marta Paszkin z "Rolnik szuka żony" postanowiła uczcić Wielkanoc ciążowym filmikiem na na Instagramie. Ukochana Pawła Bodziannego właśnie rozpoczęła 3. trymestr ciąży, a jej brzuszek jest już naprawdę spory. Widok przyszłej mamy rozczulił internautów: Pięknie, służy Ci ten stan 🤰 Marta prezentuje ciążowe krągłości i przewiduje, co wydarzy się podczas świąt: "Na bank pęknę". Zobaczcie, co miała na myśli. "Rolnik szuka żony": Marta Paszkin w 7. miesiącu ciąży Marta Paszkin i Paweł Bodzianny z "Rolnik szuka żony" długo ukrywali, że spodziewają się dziecka. Rolnicy podzielili się radosną nowiną, gdy Marta była już w piątym miesiącu ciąży. Marta i Paweł z "Rolnik szuka żony" zdradzili płeć dziecka na łamach magazynu "Party". Szczęśliwi rodzice oczekują narodzin chłopca. Marta Paszkin rozpoczęła już kompletowanie wyprawki dla synka. Aktualnie rozpoczęła już 7. miesiąc ciąży i pochwaliła się przepięknym zdjęciem z ciążowym brzuszkiem z zabawnym opisem nawiązującym do Wielkanocy: Zjem w święta parę jajek, żurek z białą kiełbasą i… na bank pęknę 😜 - napisała Marta Paszkin, prezentując ciążowe krągłości. Żona Pawła Bodziannego zaprezentowała się w obcisłej różowej sukience, która wyeksponowała jej ciążowy brzuszek.