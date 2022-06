Paweł Bodzianny z 7. edycji "Rolnik szuka żony" postanowił nagrać zabawną wpadkę Marty i pokazał ją na InstaStory. Podczas wspólnego gotowania, nie wszystko poszło po myśli partnerki rolnika, a jej ukochany nie mógł powstrzymać śmiechu! Co takiego się wydarzyło? Zobaczcie sami! Zobacz także: "Rolnik szuka żony": Szokujące wyznanie Marty o "Dance Dance Dance": "Ja oglądałam to na środkach uspokajających" "Rolnik szuka żony": Marta zaliczyła wpadkę podczas gotowania Marta Paszkin i Paweł Bodzianny już od kilku miesięcy tworzą szczęśliwą i zgraną parę. Poznali się w 7. edycji "Rolnik szuka żony" i chociaż w programie mieli swoje wzloty i upadki, to jednak ostatecznie dali sobie szanse. Jak widać - było warto. Już niedługo Marta razem z córeczką ma nawet przeprowadzić się do swojego ukochanego. Fani hitu TVP pokochali tą uroczą parę i w dalszym ciągu mocno kibicują ich związkowi. Teraz widzowie mogą śledzić losy pary za pośrednictwem mediów społecznościowych, ale też ponownie w telewizji. Przypomnijmy, że Marta i Paweł aktualnie występują w programie "Dance Dance Dance". Marta i Paweł mają ogromne poczucie humoru i często na ich instagramowych profilach, możemy zobaczyć ich zabawne wpadki. Tym razem to partnerka rolnika jest główną bohaterką nagrania, na którym możemy zobaczyć danie, które przygotowała na kolację. Wygląda na to, że Marta chciała zrobić placki ziemniaczane, ale nie wszystko wyszło po jej myśli. - Co ugotowałaś na obiad dzisiaj? - zapytał Paweł. - Nie na obiad i nie ugotowałam, tylko na kolację i usmażyłam placki - odpowiedziała Marta. - To są Marty placki! - dodał ze śmiechem rolnik i pokazał dzieło swojej ukochanej. Rzeczywiście danie nie...