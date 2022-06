"Rolnik szuka żony": Paweł Bodzianny pokazał ostatnie zdjęcie Marty Paszkin tuż przed porodem!

Paweł z 7. edycji "Rolnik szuka żony" ma prawdziwe powody do dumy! Dopiero co obchodził z Martą wyjątkową rocznicę, a teraz coś takiego!

Paweł Bodzianny skradł nie tylko serce Marty Paszkin, ale również widzów siódmej edycji "Rolnik szuka żony". Uczestnik, który zgłosił się do uwielbianego show, by przeżyć prawdziwą przygodę i odnaleźć miłość życia, dziś może pochwalić się sporym gronem fanów, bo na samym Instagramie obserwuje go ponad 50 tysięcy internautów, których właśnie wprawił w zachwyt. Rolnik pochwalił się wyjątkowym zdjęciem i ma prawdziwe powody do świętowania! Paweł z "Rolnik szuka żony" przekazał nowinę Ostatnio w życiu Marty i Pawła z 7. edycji "Rolnik szuka żony" naprawdę sporo się dzieje. Para, która poznawała się na oczach tysięcy polskich widzów dziś planuje wspólną przyszłość! Uczestnicy, przyznali, że jeszcze bardziej zbliżyli się do siebie dzięki udziałowi w ostatniej edycji "Dance Dance Dance", który był prawdziwym sprawdzianem dla ich związku , właśnie urządzają wspólne mieszkanie , a na początku lipca świętowali bardzo ważny dzień - rocznicę znajomości! W sieci pojawiły się nawet spekulacje, że Paweł oświadczył się Marcie , aczkolwiek ta szybko ucięła wszelkie plotki przyznając, że choć piękny pierścionek, który mogliśmy zobaczyć na jej placu jest od ukochanego, wcale nie jest pierścionkiem zaręczynowym. Będą zaręczyny i ślub, ale się nie spieszymy - mówiła jeszcze w kwietniu Marta. Tymczasem Paweł pochwalił się na swoim profilu na Instagramie kolejną nowinką ze swojego życia! Ta - o dziwo - jednak nie dotyczy Marty... Taka niespodzianka w poniedziałek - napisał rolnik, pokazując wyjątkowe zdjęcie z farmy. Jak się okazuje, Paweł, który ma ekologiczną hodowlę szkockich krów właśnie powitał na świecie... cielaka! Uczestnik siódmej...