"Rolnik szuka żony": Paweł Bodzianny pokazał, jak uczcił narodziny syna! 

Marta Paszkin z "Rolnik szuka żony" opublikowała w sieci nowe zdjęcie z dużym, ciążowym brzuszkiem, a w rozmowie z mediami zdradziła, czy stresuje się przed narodzinami dziecka i jak przygotowuje się do tego wyjątkowego wydarzenia. Marta Paszkin nie ukrywa, że skupia się teraz na swoim... mężu, który ponoć jest przerażony kiedy patrzy na brzuch swojej żony. Zobaczcie sami, jak tuż przed porodem wygląda Marta i sprawdźcie, co powiedziała w wywiadzie! Marta Paszkin z "Rolnik szuka żony" pokazała brzuszek Narodziny pierwszego dziecka Marty Paszkin i Pawła Bodziannego z "Rolnik szuka żony" zbliżają się wielkimi krokami. Dosłownie lada dzień była uczestniczka wielkiego hitu Telewizyjnej Jedynki urodzi syna, który ma trzymać dwa imiona Adam Konrad. Teraz, tuż przed porodem Marta Paszkin opublikowała na Instagramie nowe zdjęcie na którym prezentuje naprawdę spory brzuszek! W sieci pojawiło się mnóstwo komentarzy. - Pięknie Pani wygląda ❤️ iiiiii widzę że brzusio już chyba niziutko 😉😉😉 - Ciąża ci służy.😍😍😍😍 - Wow, spory brzuszek 🤰❤️- piszą fani. Zobaczcie sami, jak tuż przed porodem prezentuje się Marta Paszkin! Zobacz także: "Rolnik szuka żony" Marta Paszkin urodziła? Pokazała nagranie, po którym fani nie mają wątpliwości Chwilę przed narodzinami dziecka Marta Paszkin z "Rolnik szuka żony" udzieliła również krótkiego wywiadu, w którym zdradziła, że... wciąż nie ma gotowej wyprawki, a teraz bardziej niż na sobie skupia się na swoim mężu, którego próbuje przygotować do porodu. Jeszcze nie mam nawet wyprawki więc bardziej męża nastawiam bo liczę na to, że będziemy mogli rodzić naturalnie i wspólnie, że będzie to wspólny poród. Jego nastawiam z czym się może liczyć, a ja psychicznie już od dawna jestem przygotowana (...)...