W kolejnym odcinku programu "Rolnik szuka żony" Paulina pożegna się z Łukaszem? Po ostatniej odsłonie show TVP chyba już nikt nie ma wątpliwości, że rolnik jest zauroczony Agatą i to właśnie z nią chce stworzyć związek - para wybrała się na romantyczną randkę, podczas której nie zabrakło czułych gestów i poważnych deklaracji. Niestety, największą poszkodowaną w tej sytuacji jest Paulina, która była przekonana, że to ona jest faworytką rolnika. Zauroczona dziewczyna robi wszystko, żeby zbliżyć się do Łukasza- pomaga mu w gospodarstwie, chce z nim spędzać każdą wolną chwilę. Rolnik zdaje sobie z tego sprawę, że ale wciąż nie powiedział jej, że to Agata skradła jego serce...

Wszystko wskazuje jednak na to, że już za tydzień będziemy świadkami rozmowy Pauliny z Łukaszem! W zwiastunie Paulina pakuje swoje rzeczy i rozmawia z kimś przez telefon opowiadając, jakie słowa usłyszała od rolnika!

Internauci są wściekli na Łukasza i Agatę i ostro komentują ich zachowanie! Zobaczcie jak fani programu "Rolnik szuka żony" wspierają Paulinę i krytykują rolnika. Co wydarzy się w kolejnym odcinku?

