Łukasz z "Rolnik szuka żony 5" niemal od samego początku zauroczył się w jednej ze swoich kandydatek. Gdy tylko ją zobaczył, mocniej zabiło mu serce. Nic więc dziwnego, że Agata została zaproszona do jego gospodarstwa. Na powitanie chłopak szepnął jej do ucha, że bardzo za nią tęsknił. Marta Manowska widząc to zadała mu pytanie, czy przypadkiem nie powinien poinformować pozostałych dwóch kandydatek, że jego serce jest już zajęte. Łukasz stwierdził, że to niepotrzebne, co obruszyło internautów.

Sytuację pogarsza fakt, że w Łukaszu podkochuje się też druga uczestniczka. Paulina jest święcie przekonana, że to właśnie ona jest faworytką rolnika. Z pewnością zabolało ją, gdy obejrzała 5. odcinek "Rolnika". Paulina dała w nim z siebie wszystko. Wstała rano, pomagała Łukaszowi w gospodarstwie i zrobiła mu nawet śniadanie. Jednak gdy ten ze smakiem jadł usmażonego przez nią omleta, drugą ręką gładził po nodze... Agatę! Internauci nie mogli wytrzymać tego widoku. W komentarzach nie brakuje gorzkich słów pod adresem Łukasza. Co więcej, niektórzy twierdzą, że rolnik znał Agatę jeszcze przed rozpoczęciem show TVP1!

- Mam wrażenie, że on się z Agatą już wcześniej zapoznał... - Podobno już z Agatą przed nagraniami się zapoznał - Przecież Łukasz z Agatą spotykali się wcześniej. Do programu poszli dla show. A Paulina znajdzie jeszcze kogoś lepszego. Trzymam za ciebie kciuki - twierdzą internauci.

Jaka jest więc prawda? Osoba z produkcji programu "Rolnik szuka żony" w rozmowie z party.pl zdementowała te doniesienia.

- Nie ma takiej możliwości, aby Agata i Łukasz znali się jeszcze przed programem - podaje nasze źródło.

Jak myślicie, czy Łukasz ostatecznie wybierze Agatę? A może Paulina zdoła go odbić?

Łukasz od początku jest zauroczony Agatą

Kibicujecie mu?