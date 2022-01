"Rolnik szuka żony": Możesz umówić się z Roksaną, ale... musisz za to zapłacić! Cel jest szczytny

Roksana pokazuje, że ma wielkie serce. Kandydatka Stanisława właśnie wystawiła w sieci do licytacji spotkanie z nią samą. Wszystko, by pomóc innym.

Roksana była jedną z trzech dziewczyn zaproszonych do gospodarstwa Stanisława. Choć wizyta z "pałacu" młodego rolnika nie zakończyła się dla niej znalezieniem miłości, sympatyczna kandydatka zyskała sporą popularność, również w mediach społecznościowych. Dziś stara się ją wykorzystać do tego, by pomóc innym. Właśnie zdecydowała się wystawić na licytację... spotkanie "przy kawie bądź herbacie". Chętni już deklarują pierwsze kwoty!

"Rolnik szuka żony" do wylicytowania spotkanie z Roksaną

Roksana była jedną z tych kandydatek, które zdobyły dużą sympatię widzów ósmej edycji "Rolnik szuka żony". O tym, co słychać w jej życiu, fani mogą dowiadywać się z relacji i postów w mediach społecznościowych. Choć nie stworzyła związku ze Stanisławem w programie "Rolnik szuka żony" podobnie jak jemu, również i jej udało się odnaleźć miłość po programie. W sieci początkowo pojawiały się doniesienia, że to byli kandydaci Kamili związali się z byłymi kandydatkami Stanisława! Z Roksaną wiązano Tomasza i zasypywano ich lawiną pytań o domniemany związek. Samą plotkę stanowczo jednak zdementowała, na razie nie zdradziła również kim jest jej chłopak.

W ostatni weekend Roksana postanowiła wykorzystać swoją popularność, by pomóc innym.

Skoro mogę pomóc chciałabym zaproponować spotkanie ze mną przy dobrej kawie bądź herbacie w okolicach Jeleniej Góry bądź Wrocławia - napisała na grupie facebookowej poświęconej zbiórce "Razem dla Miśka".

Dziewczyna zachęca do licytacji i obiecuje, że zdradzi kulisy show.

Chętnie opowiem o udziale w programie Rolnik Szuka Żony, jak moje wrażenia oraz jak wygląda teraz moje życie 😃

Pieniądze ze spotkania z Roksaną zostaną przekazane na leczenie Michała Boguckiego, cierpiącego na ostrą białaczkę szpikową. Ubiegłoroczny maturzysta i student AGH przeszedł przeszczep szpiku, ale niestety pojawiły się komplikacje. Szansą dla chłopaka jest leczenie w Niemczech.

Licytacja zaczęła się od 150 zł, ale już pojawiły się wyższe kwoty. Potencjalni chętni muszą się spieszyć, bo licytacja potrwa do 18 stycznia, do godziny 08 rano. Na portalu zrzutka.pl udało się już zebrać ok. 640 tys. z wymaganych 800 tys. złotych. Ile do tej kwoty dołoży Roksana? Trzymamy kciuki za owocną zbiórkę!