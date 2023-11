2 z 4

Mikołaj Korol z "Rolnik szuka żony 4" wziął ślub!

Mikołaj był najstarszym uczestnikiem programu "Rolnik szuka żony 4". 73-latek miał spore wymagania wobec kobiet. Nie ukrywał, że liczy się dla niego nie tylko bogate wnętrze, ale również uroda. Choć wydawało się, że Mikołaj ma słabość do swoich kandydatek, ostatecznie nie zdecydował się wybrać żadnej z nich. W świątecznym odcinku pojawił się za to... ze swoją narzeczoną. Marta pochodzi z jego okolic, ale do tej pory nie było im dane bliżej się poznać. Jednak w końcu strzała amora trafiła zarówno 40-latkę, jak i jej sąsiada. Nie obyło się jednak bez małej kontrowersji wokół ślubu zakochanych. Chodzi o suknię ślubną panny młodej...