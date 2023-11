Dramatyczne wyznanie w kolejnym odcinku show TVP "Rolnik szuka żony"! Aneta, kandydatka do serca Marka, wyznała że w trakcie nagrań do programu umarł jej ojciec.

37-latka przyjechała wraz z dwoma innymi kandydatkami do domu Marka w Żydowie. Jak wyznała przed kamerą, przeżyła osobisty dramat.

Na chwilę obecną to Marek nic nie wie, że mój tata niestety przegrał walkę z chorobą. Powiem szczerze, że do końca wierzyłam w cud. Że to tato przetrwa, że to tylko jest kryzys...