"Rolnik szuka żony": Martyna wróciła do krótkich włosów. Kandydatka Dawida znów eksperymentuje ze swoim wyglądem

Martyna z "Rolnik szuka żony" w programie nie znalazła miłości w programie, ale zyskała ogromna popularność. Po zakończeniu emisji siódmego sezonu stała się aktywna w mediach społecznościowych i zaprezentowała swoją metamorfozę. Kandydatka Dawida zrezygnowała z blondu i przyciemniła oraz przedłużyła swoje włosy. Było też głośno na temat zabiegów estetycznych, na które się zdecydowała. Teraz Martyna znów wróciła do krótkich włosów. Zobaczcie, jak teraz wygląda!

Kandydatka Dawida z "Rolnik szuka żony" znów eksperymentuje ze swoim wyglądem!

Martyna w siódmej edycji "Rolnik szuka żony" walczyła o uczucia Dawida. Początkowo wydawało się, że oboje świetnie się dogadują, a pozostałe kandydatki otrzymały mniej uwagi ze strony rolnika. Niestety jego niezdecydowanie i kontrowersyjne słowa dotyczące tego, że może nie wybrać żadnej ze swoich kandydatek sprawiły, że Martyna sama zrezygnowała z udziału w programie. W finałowym odcinku oboje potwierdzili, że nadal mają ze sobą kontakt, ale ich relacja stała się już przeszłością.

Teraz Martyna od czasu do czasu publikuje na Instagramie nowe zdjęcia i zdradza, co u niej słychać. Ostatnio pochwaliła się nową fotografią w nieco krótszej fryzurze. Wygląda na to, że kandydatka pożegnała przedłużane włosy i postawiła na swoją naturalną długość. Obserwatorzy uczestniczki hitu TVP komplementują jej nowy look i piszą:

Pięknie wyglądasz 🌞 Śliczny kolorek włosów. Sama malujesz czy fryzjer? :) Śliczna bluza

Sami zobaczcie, jak teraz wygląda Martyna z "Rolnik szuka żony". W krótszych włosach jej do twarzy?

Martyna wygląda uroczo w krótkich włosach i bluzie z H&M.

Rozstanie Martyny i Dawida w "Rolnik szuka żony" 7 było dosyć kontrowersyjne, a scena rozpaczy mężczyzny była najmocniejszą sceną w całej historii programu.