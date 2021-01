Adam z "Rolnik szuka żony" miał wystąpić w hitowym programie Polsatu! W sieci pojawiło się zdjęcie z castingu

Adam z "Rolnik szuka żony" opublikował w sieci zdjęcie z castingu do hitowej produkcji Polsatu! Okazuje się, że były uczestnik show o poszukujących miłości rolnikach przed wysłaniem swojego listu do Magdaleny, próbował dostać się do programu prowadzonego przez Karolinę Gilon. Zobaczcie sami, co napisał Adam z "Rolnik szuka żony"!

Adam z "Rolnik szuka żony" mógł wystąpić w show Polsatu

Adam wystąpił w ostatniej, siódmej edycji "Rolnik szuka żony" i próbował zdobyć serce Magdaleny. Niestety, jak już wiemy, między rolniczką a Adamem nie zaiskrzyło - ostatecznie Magda nie związała się z żadnych ze swoich kandydatów jednak dziś tworzy szczęśliwy związek z mężczyzną, który również napisał do niej list, ale nie mógł przyjechać na nagrania programu TVP. Jak już wiemy, w finałowym odcinku "Rolnik szuka żony" okazało się, że Adam również jest zakochany. Były kandydat Magdy spotyka się z kobietą, którą poznał tuż przed przyjazdem do rolniczki. Dziś Adam chętnie publikuje w sieci zdjęcia ze swoją partnerką. Ostatnio internauci mogli zobaczyć nawet, jaką niespodziankę przygotował dla ukochanej!

Teraz z kolei Adam opublikował zdjęcie i nowy wpis, w którym po raz pierwszy zdradził, że przed nagraniami "Rolnik szuka żony" wziął udział w castingu do hitowego programu Polsatu! Okazuje się, że Adam miał wystąpić w "Ninja Warrior Polska".

Jeszcze przed wiadomością o możliwości udziału w #rolnikszukazony miałem okazję być na castingu do #ninjawarriorpolska, jednak w trakcie pobytu na gospodarstwie u rolniczki dostałem telefon że dostałem się do programu, lecz musiałem zrezygnować z wystąpienia w nim (konflikt interesów) a miałem ogromną chęć wzięcia w nim udziału, dlatego nie mówię nie, będę wysyłał ponownie zgłoszenie i jak będzie mi dane próbował się dostać do kolejnej edycji, jednak ze względu na obecną sytuację może to trochę potrwać- napisał Adam.

