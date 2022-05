"Rolnik szuka żony": Marta Paszkin zdecyduje się na poród w domu? Odpowiedziała!

Marta Paszkin jest w ciągłym kontakcie ze swoimi fanami na Instagramie. Uczestniczka miłosnego show TVP opowiedziała fanom o przykrym wydarzeniu, które spotkało ją i Pawła Bodziannego, oraz córkę Marty, Stefanię. Wyjazd miał być miłym weekendem poza domem, a zakończył się w niespodziewany i dość kosztowny sposób, zaś cała trójka musiała wracać do domu. Co się stało? "Rolnik szuka żony" Marta Paszkin relacjonowała wyjazd do Warszawy: "Po 4 godzinach jesteśmy we... Wrocławiu" Marta Paszkin i Paweł Bodzianny z "Rolnik szuka żony" są ostatnimi czasy bardzo zajęci. Trwa remont ich pierwszego, wspólnego mieszkania, z którego Marta i Paweł chcą stworzyć przytulne i bardzo stylowe miejsce. Kłopot w tym, że jak każdy remont, praca nie tylko się przedłuża, ale obfituje w niespodziewane wypadki. Zmęczeni tą pracą i wciąż przekładanym terminem przeprowadzki Marta i Paweł zdecydowali się spędzić weekend w Warszawie, mieście, które Marta uwielbia i w którym mieszkała przez wiele lat. Marta Paszkin zresztą przyznała, że zawsze była wielkomiejską dziewczyną , ale odkąd poznała Pawła, pokochała spokojne życie na wsi, które nigdy jej nie nudzi! Wypad do Warszawy miał być jedynie chwilową zmianą otoczenia i rozrywką, ale niestety nie doszedł do skutku. Uczestniczka programu relacjonowała, że na trasie, po przejechaniu 150 km auto odmówiło parze posłuszeństwa i konieczna była interwencja pomocy drogowej. W ten właśnie sposób Paweł i Marta, razem z małą Stefanią i psem musieli wracać lawetą do domu: Po 4 h jazdy do Warszawy skończyliśmy we... Wrocławiu, na lawecie. Nocna podróż 150 km lawetą z powrotem na wieś do najtańszych nie należała… Stefi jak się przebudziła, to miała łzy w oczach, bo tak się cieszyła na wszystkie...