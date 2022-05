"Rolnik szuka żony": Ania Bardowska rusza z nowym biznesem! Poprosiła fanów o pomoc

Ania Bardowska z "Rolnik szuka żony" podczas relacji na InstaStories pokazała efekty wizyty w salonie fryzjerskim. Była uczestniczka randkowego hitu prowadzonego przez Martę Manowską odświeżyła swoją fryzurę i wygląda na to, że znów przyciemniła włosy. Jak się teraz prezentuje? Musicie zobaczyć najnowsze zdjęcie Ani Bardowskiej! Ania Bardowska w bardzo ciemnych włosach Blisko trzy miesiące temu Ania Bardowska z drugiej edycji "Rolnik szuka żony" zafundowała sobie radykalną metamorfozę. Żona Grześka Bardowskiego pożegnała się wówczas z blondem i mocno skróciła swoje długie włosy. Nowa fryzura i ciemny kolor podzielił wówczas internautów. Część fanów była zachwycona metamorfozą Ani Bardowskiej, a pozostali krytycznie ocenili jej nowy look. Ania Bardowska zdradziła jednak, że jej mąż był pozotywnie zaskoczony. Był mega zaskoczony, bo nie wiedział nic o moich planach 😉. Najważniejsze, że na plus 🙂 - komentowała Ania. Teraz okazuje się, że Ania Bardowska znów odwiedziła swojego fryzjera i odświeżyła fryzurę. Na najnowszym zdjęciu widać, że po raz kolejny przyciemniła włosy! Fajnie wygląda? Naszym zdaniem bardzo! Co sądzicie o nowym kolorze włosów Ani Bardowskiej? Waszym zdaniem pasuje jej ciemny kolor? A może woleliście ją w blond pasemkach? Zagłosujcie w naszej sondzie! Zobacz także: "Rolnik szuka żony": Anna Bardowska przeżywa trudne chwile. "To bardzo nerwowy okres" Tak Ania Bardowska prezentowała się kilka miesięcy temu. Żona Grześka wybierała wówczas jasne i ciepłe odcienie blondu.