Marta Paszkin i Paweł Bodzianny swoją relację postanowili przypieczętować decyzją o wspólnym mieszkaniu. Para kupiła urocze lokum na poddaszu i przez ostatnie miesiące oddawała się intensywnemu remontowi i jak to bywa w takich przypadkach, napotykała różne przeciwności. O jednej z nich opowiedziała Marta Paszkin, przy okazji pokazała, że obie łazienki są już prawie gotowe! "Rolnik szuka żony" Marta Paszkin jest podłamana, przewidywania Pawła się sprawdziły! Marta Paszkin postanowiła razem z Pawłem Bodziannym urządzić mieszkanie w oryginalnym stylu. Zakochani zrezygnowali z klasycznych, gotowych rozwiązań proponowanych przez sieciówki i zdecydowali się na mnóstwo niestandardowych elementów swojego nowego domu. Marta i Paweł z dumą chwalili się piękną kuchnią kaflową , własnoręcznie zrobionym stołem , czy ponad stuletnimi drzwiami, które chronią dostępu do ich sypialni. W wielkim, bo ponad stumetrowym mieszkaniu nie zabrakło dwóch łazienek , salonu i kilku sypialni. Marta Paszkin od samego początku chętnie dzieli się zdjęciami i filmikami z prac. Tym razem podzieliła się z fanami innym problemem. Uczestniczka "Rolnik szuka żony" wcześniej mieszkała w Warszawie w mieszkaniu o wiele mniejszym , teraz jest więc zaskoczona, że ledwo się zmieści w nowym lokum! -Jestem właśnie w mieszkaniu i to, co od samego początku, od przeprowadzki prorokował Paweł, czyli, że mam tyle rzeczy, że się jego nie zmieszczą, co ja się tylko wyśmiewałam. Mówiłam, patrz, ja miałam w Warszawie 3 razy mniejsze mieszkanie i jakoś się mieściłam, to jak może się tutaj to nie zmieścić i okazuje się, że miał rację i to się spełni. To jest garderoba, która w większości jest już zapełniona, moje nie wszystkie rzeczy są wypakowane, ale tu juz prawie nie ma miejsca - przyznała podłamana Marta...