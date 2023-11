Julia Rosnowska, gwiazda serialu "Julia" w TVN oraz "Dróg wolności" w TVP urodziła! Na Instagramie aktorki pojawiło się przepiękne zdjęcie z noworodkiem i dość obszerny wpis na temat porodu. Córka znanej aktorki Bernadetty Machały-Krzemińskiej (czyli Krysi z "Plebanii") nie zdradza płci oraz imienia dziecka, bo wciąż się nad nim zastanawia!

O ciąży aktorki dowiedzieliśmy się w marcu tego roku. Gwiazda bardzo oszczędnie dzieliła się z fanami swoimi fotkami. Okazuje się, że w ubiegłą niedzielę urodziła.

No i stało się! W niedzielę przeżyłam najtrudniejszy i jednocześnie najbardziej niesamowity dzień mojego życia. Nad ranem w naszym domu urodził się Mały Człowiek! Miałam przeczucie, że poród to będzie COŚ, ale w najśmielszych snach nie mogłam przewidzieć tego, jak będę się czuła po fakcie. A mianowicie jak absolutna superwoman. Jak dałam radę zrobić to, to absolutnie nic już nie może być przecież „zbyt trudne”. Nagle całe zmęczenie i godziny porodu znikają, a kobieta to sama moc.