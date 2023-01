Anna Bardowska z "Rolnik szuka żony" pokazała, jak będzie wyglądała kuchnia w nowym domu. Rolniczka pisze wprost "to jest finalny projekt, a w poniedziałek meble trafiają na produkcję". Tymczasem internauci piszą wprost, że niektóre rozwiązania zaprezentowane w projekcie są zupełnie niepraktycznie i powinny zostać przemyślane... Anna Bardowska z "Rolnik szuka żony" pokazała kuchnię w nowym domu! Anna Bardowska z "Rolnik szuka żony" już jesienią razem z rodziną najprawdopodobniej przeprowadzi się do nowego domu. Jedna z łazienek jest już gotowa, obecnie trawa realizacja pokojów dziecięcych i powstał już finalny projekt kuchni. Anna i Grzegorz Bardowscy postawili na ciemne kolory, drewno i naturalny kamień. Rolniczka nie ukrywa, że jest zadowolona z dotychczasowej kuchni w białym kolorze, ale chciała zmiany i wybrała znacznie ciemniejsze kolory. Często mnie pytaliście jak będzie wyglądać nasza nowa kuchnia. I do dzisiaj nie byłam pewna czy jeszcze coś będziemy zmieniać. Teraz wiem, że to jest finalny projekt, a w poniedziałek meble trafiają na produkcję❤️. Postawiliśmy na coś innego w porównaniu do naszej aktualnej kuchni. Powiem Wam szczerze, że bardzo lubię naszą białą, ale mając wybór chciałam zmiany 😊. Projekt przypadł do gustu fanom Anny Bardowskiej, a największą uwagę wzbudziła szklana witryna. Piękna, oby była łatwa w utrzymaniu w czystości. Świetna ta witrynka! Będzie petarda. Zobaczcie sami! Wyświetl ten post na Instagramie Post udostępniony przez Ania Bardowska (@ania.bardowska) Zobacz...