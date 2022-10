Małgorzata Borysewicz z "Rolnik szuka żony" to jedna z najpopularniejszych uczestniczek tego programu. Choć od jej występu w hicie stacji TVP1 minęło już sporo czasu, to jednak tysiące fanów w dalszym ciągu śledzi losy rolniczki za pośrednictwem Instagrama. I właśnie na InstaStories Małgorzaty Borysewicz pojawiło się zaskakujące zdjęcie! Czyżby rolniczka szykowała się na ostre cięcie? Sami spójrzcie, czy pasuje jej taka krótka fryzura! Zobacz także: "Rolnik szuka żony": Zbyszek Klawikowski już po ślubie. Jest zdjęcie z uroczystości "Rolnik szuka żony": Małgorzata Borysewicz planuje radykalną zmianę w wyglądzie? Małgorzata Borysewicz, którą poznaliśmy w czwartej edycji programu "Rolnik szuka żony" to dziś prawdziwa gwiazda, która ma swoich fanów. Na swoim Instagramie rolniczka zgromadziła ponad 174 tys. obserwatorów i ta liczba stale się zwiększa. Fani są pod wrażeniem, jak Małgorzata Borysewicz jest świetnie zorganizowana - jest przykładną żoną i wspaniałą mamą dwójki dzieci , która doskonale potrafi łączyć wszystkie obowiązki z pracą na gospodarstwie. Dla wielu obserwatorów, jest prawdziwym wzorem do naśladowania! Zobacz także: "Rolnik szuka żony": Małgosia Borysewicz pokazała pokój dzieci. Jest piękny! Małgorzata Borysewicz od wielu lat jest również wierna swojemu wizerunkowi - bardzo dba o utrzymanie formy, a także może pochwalić się długimi blond włosami. Ale czyżby nadszedł czas na zmiany? Bohaterka "Rolnik szuka żony" pokazała się właśnie w... krótkich włosach! Co prawda na razie rolniczka dopiero rozmyśla nad zmianami, a krótka fryzura to efekt filtra, jednak taka zmiana w wyglądzie robi wrażenie! - Kiedy zastanawiasz się, jakbyś...