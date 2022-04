Marta i Paweł to jedyna para z 6. edycji " Rolnik szuka żony ", która po zakończeniu emisji nadal jest razem. Niedawno zakończyli swoją przygodę z programem " Dance Dance Dance ", dzięki któremu jeszcze bardziej zbliżyli się do siebie, a Paweł przez jakiś czas mieszkał u Marty. Teraz okazuje się, że to uczestniczka hitu TVP1 planuje przeprowadzkę z Warszawy i właśnie kupiła dom na wsi. To nie wszystko Marta pokazała, gdzie zamieszka razem z Pawłem. Widoki zapierają dech! Marta Paszkin z "Rolnik szuka żony" zdradziła, gdzie teraz będzie mieszkać! Marta i Paweł szybko stali się ulubieńcami widzów. Po zakończeniu emisji w końcu mogli ujawnić, że nadal są razem i od tego czasu regularnie publikują wspólne zdjęcia w mediach społecznościowych. Para juz wcześniej deklarowała, że chce zamieszkać razem, a teraz ta decyzja stała się faktem, bo właśnie kupili dom na wsi. Mój (no dobra NASZ❤️) jest ten kawałek podłogi🏘 Dziś kupiliśmy nasze wspólne, pierwsze mieszkanie❤️ Póki co wygląda bardzo źle🙈 ale mam nadzieje, że już niedługo będzie wyglądać pięknie!❤️ Myślę o tym, żeby założyć bloga i pokazywać Wam postęp prac i jak wygląda przeprowadzka Warszawianki, korpozwierza do @pawelfarmer na wieś🐂 - napisała Marta Paszkin na Instagramie pod zdjęciem z nowego domu. Rolniczka zdecydowała się na popularne na Instagramie Q&A i zdradziła, gdzie zdecydowali się kupić mieszkanie. Okazuje się, że partnerka Pawła planuje wyprowadzkę z Warszawy i zdecydowała się przeprowadzić razem z rolnikiem do malowniczo położonej miejscowości w gminie Węgliniec . Para będzie mieszkała nad samym jeziorem, a relację z remontu domu Marta planuje pokazywać na blogu, który chcaiałaby założyć w tym celu. Para chciałaby, aby...