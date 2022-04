"Rolnik szuka żony" Marta Paszkin o swoim ciążowym brzuszku: "Wydaje się gigantem"

Marta Paszkin i Paweł Bodzianny już niedługo przywitają na świecie swoje pierwsze dziecko. Nic więc dziwnego, że para rozpoczęła przygotowania do tej ważnej chwili i postanowiła zacząć kompletować wyprawkę. Marta Paszkin zdradziła jednak, że nie będzie kupować rzeczy, które zostały po jej córce Stefanii. Okazuje się, że wyprawka Stefanii świetnie nada się dla chłopca, ponieważ, gdy Marta Paszkin ją kupowała nie miała pojęcia jakiej płci jest jej dziecko! "Rolnik szuka żony" Marta Paszkin o zaskakującej wyprawce dla córki Marta Paszkin i Rafał Bodzianny przeżywają naprawdę niezwykły czas. Niedawno wprowadzili się do swojego wymarzonego i długo remontowanego mieszkania, wzięli piękny ślub cywilny na którym Marta Paszkin zaskoczyła kreacją! Uczestniczka może pochwalić się już sporym ciążowym brzuszkiem! Poród zbliża się wielkimi krokami więc gwiazda "Rolnik szuka żony" zdecydowała się rozpocząć przygotowania. Marta Paszkin ma już za sobą piękną ciążową sesję, a teraz czas na skompletowanie wyprawki. Uczestniczka stara się być jednak w życiu ekologiczna i oszczędna, dlatego, zamiast kupować wszystko, postanowiła sprawdzić co nada się dla jej synka po starszej siostrze: - Przymierzam się do kompletowania wyprawki, a w pierwszej kolejności najpierw zobaczę co już mam. Bo ja przez ostatnie 8 lat ku rozpaczy moich rodziców, a szczególnie mojej mamy, składowałam im wszystko na działce, wszystkie ciuszki Stefanii. Brałam na działkę, na górę na strych i mówiłam, może jeszcze się przyda - śmieje się Marta Paszkin i dodaje: - Przy Stefanii do porodu nie znałam płci, więc przygotowywałam uniwersalne ciuszki (bez względu na płeć) - zdradziła uczestniczka. Zobacz także: "Rolnik szuka żony": Marta Paszkin pokazuje spory ciążowy...