"Rolnik szuka żony": Marta Paszkin pokazała się w ciążowej stylizacji

Marta i Paweł z "Rolnik szuka żony" pojawili się w światecznym odcinku programu. Para oprowadziła Martę Manowską po nowym domu i zdradzili, że ostatni rok nie był dla nich najłatwiejszy, ale prawdziwa rewolucja dopiero ich czeka! Okazuje się, że para wyznaczyła już termin ślubu i Marta Paszkin żartuje skąd ten pośpiech, a Paweł nie ukrywa, że spełniło się to, o czym marzył: Wszystko, co dzieje się w życiu to miałem gdzieś w głowie i do tego dążyłem. Zawsze chciałem mieć rodzinę, dom i mam Martę. O wszystkim sobie mówimy, kochamy się, mamy plany na powiększenie rodziny, ślub - mówi wprost Paweł. Rolnik zdecydował się opowiedzieć też o zaręczynach. Okazuje się, że wybrał najmniej odpowiedni moment. Jak zareagowała Marta? Marta i Paweł "Rolnik szuka żony" o wspólnym życiu na wsi Marta i Paweł w programie "Rolnik szuka żony" znaleźli miłość i całkowicie zmienili swoje życie. Para kupiła dom na wsi , do którego właśnie się przeprowadzili, a niedawno rolnik oświadczył się swojej wybrance. Przed kamerami Marta Paszkin mówi wprost, że był to trudny, ale i piękny rok: Przez ten rok bardzo dużo się zmieniło, był to bardzo trudny rok, a jednocześnie też piękny, bo sfinalizowaliśmy też to, co zakładaliśmy w programie, żeby razem być, w międzyczasie przybył też pierścionek - mówi wprost Marta Paszkin. Z kolei Paweł dodaje, że mimo wielu trudnych sytuacji, takich jak remont i wspólne urządzanie domu udało im się przetrwać razem bez kryzysów i tylko umocnili swój związek. Jesteśmy bardzo szczęśliwi i nawet takie trudne momenty, jak przeprowadzka, remont, udział w tym tanecznym programie - też był dla nas dużym wyzwaniem to wszystko tylko nas bardziej zbliża do siebie. Do tej pory nie mieliśmy jeszcze takiej...