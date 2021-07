Marta z "Rolnik szuka żony" w zjawiskowej sukni na weselu. Wcześniej nosiła ją znana aktorka! 

Marta Paszkin postanowiła znaleźć swoją drugą połówkę w programie "Rolnik szuka żony". Między nią a Pawłem Bodziannym bezsprzecznie zaiskrzyło niemal od samego początku! Uczestniczka obawiała się, jak jej nowy partner przyjmie fakt, iż wychowuje samotnie swoją córkę Stefanię. Na szczęście Paweł znalazł z dziewczynką fantastyczny kontakt i są dla siebie jak rodzina. Marta Paszkin przyznaje, że bardzo jej się poszczęściło, a jako samotna mama nie zawsze była pewna, czy jeszcze kiedyś sobie ułoży życie. We wzruszającym poście, uczestniczka wraca pamięcią do swojego pierwszego spotkania z ukochanym i obaw, jakie nosiła w sobie jako samotna matka. Marta Paszkin wspomina samotne macierzyństwo: "nigdy nie jest za późno/ za głupio na to, żeby coś zmienić w życiu" Marta Paszkin i Paweł Bodzianny zakończyli program jako para, widzowie pokładali w tym duecie wielkie nadzieje i się nie pomylili! Marta i Paweł wciąż są bardzo zakochani! Uczestnicy programu postanowili w końcu razem zamieszkać! Kupili 120-metrowe mieszkanie, które teraz wspólnymi siłami projektują i remontują. Marta Paszkin śmieje się, że dla takiej "mieszczuchy" przeprowadzka na wieś to wielkie wydarzenie. Czy kiedyś przypuszczałaby, że jej losy się tak potoczą? Gdy wspomina swój udział w programie, przyznaje, że bardzo w to wierzyła: Właśnie minął rok od tego spotkania❤️ Dość niekonwencjonalny sposób na poznanie 2. połówki, ale dla mnie okazał się tym właściwym ❤️Dostaję czasami wiadomości od samotnych mam, a to jest grupa szczególnie bliska mojemu sercu i w kontekście tej „rocznicy” chciałam Wam pokazać na swoim przykładzie, że nigdy nie jest za późno/ za głupio na to, żeby coś zmienić w życiu❤️Odważcie się zawalczyć o szczęście i zróbcie coś dla...