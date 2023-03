Choć w Wielkanoc widzowie zobaczyli zerowy odcinek dziewiątej już edycji "Rolnik szuka żony", to hitowy program TVP wciąż skrywa wiele sekretów! Kamila, uczestniczka ósmej serii, na Instagramie zdradziła, że część osób, która wysyła listy do wybranych kandydatów, nie chce potem pojawić się w show! Dlatego "najpiękniejsza uczestniczka" w historii ma ważny apel! Kamila z "Rolnik szuka żony 8" o listach od mężczyzn Kamila w ósmej edycji "Rolnik szuka żony" przeszła do historii programu jako uczestniczka, do której napisało najwięcej osób - piękna producentka pieczarek otrzymała ponad 500 listów, także od kobiet! Po kilku miesiącach od udziału w show obserwatorzy Kamili na Instagramie wciąż pytają ją o jej doświadczenia w "Rolniku..."! Tym razem byli ciekawi, czy z perspektywy czasu rolniczka zwróciłaby uwagę na inne listy. Okazuje się, że choć Kamila nie żałuje swoich wyborów, to niektórym mężczyznom, którzy do niej napisali, zabrakło... odwagi: Nie, nie wybrałabym innych. Ale było parę listów, gdzie panowie nie odważyli się wystąpić w programie. Jeśli piszecie list, to miejcie świadomość, że to może wiązać się z wystąpieniem w TV, bo rolniczki/rolnicy także mają nadzieję do wybranego listu - mówi Kamila. Zobacz także: "Rolnik szuka żony": Paweł Bodzianny zdradził imię synka! Mimo ogromnego powodzenia Kamila w "Rolnik szuka żony" nie znalazła miłości. Kiedy jeden z fanów zapytał ją o to, czy nie boi się samotności, odpowiedziała: Nie, nigdy nie będę sama, bo mam wspaniałą rodzinę. Wierzę w magię przyciągania! Zobacz także: "Rolnik szuka żony": Elżbieta spotkała się ze swoim...