Ruszyły zdjęcia do piątej edycji programu "Rolnik szuka żony" ! W pilotażowym odcinku hitu TVP, który został wyemitowany w wielkanocną niedzielę, poznaliśmy 9 rolników i 1 rolniczkę, którzy chcą wystąpić w programie prowadzonym przez Martę Manowską. 4 maja minął termin, do kiedy można było wysyłać listy do rolników. Teraz 5 uczestników, którzy otrzymali najwięcej zgłoszeń, weźmie udział w nagraniach piątej edycji programu "Rolnik szuka żony". Marta Manowska już ruszyła na spotkanie z rolnikami! Marta Manowska pokazała zdjęcia z planu Rolnik szuka żony! Prowadząca "Rolnik szuka żony" zdradziła swoim fanom na Instagramie, że ruszyły już zdjęcia do piątej edycji hitu TVP! Marta Manowska pokazała zdjęcia z planu. Człowiek się nadźwiga. Ale tyle tam emocji, uczuć, skupienia . Dziękuję za wczorajszą rozmowę i dziękuję, że mogę być tego częścią 💌 - napisała na Instagramie. Fani są zachwyceni! Niektórzy internauci próbowali dowiedzieć się, gdzie nagrywane są pierwsze odcinki programu. Jak odpowiedziała Marta Manowska? Zdradziła wielką tajemnicę? Ach jak my czekamy na te kolejne emocje, z jakże ogromną niecierpliwością! :) Na te rodzące się na naszych oczach uczucia! ❤❤ Ale bez najlepszej Prowadzącej ten program nie był by taka ogromną kopalnia emocji dla nas wszystkich! 💕💞 Już czekam na kolejne historie ;) gdzie kręcicie? pojechałbym podejrzeć! - pisali fani. zakazane Czekamy do września:)- odpowiedziała Marta Manowska. Zobaczcie pierwsze zdjęcia z planu 5. edycji "Rolnik szuka żony"! Zobacz także: FINAŁ 'ROLNIK SZUKA ŻONY 4': KASIA I PIOTR JEDNAK BĘDĄ MIELI DZIECKO! CZY UDZIAŁ W SHOW TO DOBRY SPOSÓB, BY ZNALEŹĆ MIŁOŚĆ? Marta Manowska pokazała zdjęcia z planu 5. edycji "Rolnik szuka żony". Kogo...