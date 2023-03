"Rolnik szuka żony": Kiedy emisja 10. edycji programu? Jest decyzja TVP! 

Świetna wiadomość dla fanów "Rolnik szuka żony". Telewizyjna Jedynka wyemituje dziesiątą edycję uwielbianego przez widzów programu. Do tej pory wydawało się, że emisja hitu stacji stoi pod znakiem zapytania, a wszystko przez to, że w finale dziewiątego sezonu nie poinformowano, że powstaną nowe odcinki, a władze TVP nie podpisały umowy z firmą produkującą "Rolnik szuka żony". Teraz jednak serwis wirtualnemedia.pl informuje, że TVP podpisała umowę, a program wróci na antenę. Kiedy odbędzie się premiera zerowego odcinka?

Zmiany w emisji zerowego odcinka "Rolnik szuka żony"

"Rolnik szuka żony" już od wielu lat jest jednym z największych hitów TVP. Program od samego początku prowadzi Marta Manowska, a widzowie śledzą losy rolników, którzy przed kamerami szukają swojej drugiej połówki. Do tej pory powstało dziewięć edycji prograu, ale jeszcze kilka miesięcy temu nie było wiadomo, co dalej z "Rolnik szuka żony" i czy widzowie zobaczą dziesiątą edycję hitu. Teraz wszystko stało się jasne! Serwis wirtualnemedia.pl informuje, że TVP podpisała umowę z FremantleMedia Polska i program znów trafi na antenę stacji.

Jak informuje serwis dziesiąta edycja "Rolnik szuka żony" pojawi się w jesiennej ramówce TVP.

A co z emisją zerowego odcinka dziesiątej edycji "Rolnik szuka żony"? Według informacji serwisu wirtualnemedia.pl widzowie zobaczą go wiosną, tak jak było w przypadku poprzednich sezonów programu. Do tej pory zerowy odcinek był emitowany wieczorem w Niedzielę Wielkanocną. Tym razem jednak została zmieniona godzina emisji.

Będzie można go zobaczyć w Niedzielę Wielkanocną o 15.55- informują wirtualnemedia.pl.

Będziecie oglądać dziesiątą edycję "Rolnik szuka żony"? My już nie możemy doczekać się emisji zerowego odcinka, w którym poznamy rolników, którzy chcą szukać miłości w programie.

